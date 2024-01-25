Vali Türker Öksüz: Özel İdare\'nin 1 lirasını dikkatli kullanmalıyız

BURDUR Valisi Türker Öksüz, Özel İdare'nin 1 lirasını hepimiz çok dikkatli, tasarruflu, verimli kullanmak zorundayız. Kim buna aykırı hareket ederse, asla müsaade etmem, hesabını sorarız dedi.

Vali Türker Öksüz, İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda Burdur İl Özel İdaresi'nin 2005-2023 yıllarında kentteki yatırımları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Genel Sekreteri Asım Ertilav ile İl Özel İdaresi şube müdürleri katıldı. Vali Öksüz, Burdur İl Özel İdaresi tarafından 18 yılda, 2 milyon 932 bin 100 metrekare kilit parke, 506 kilometre sıcak asfalt, 1407 kilometre sathi kaplama, 21 kilometre beton yol, 2 bin 837 kilometre stabilize yol yapıldığını belirtti.

Vali Öksüz, şunları söyledi İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde 2 milyon 102 bin 540 kilometre isale, terfi şebeke hattı, 714 bin 893 metre kanalizayon şebeke hattı, foseptik ve doğal arıtma, 614 bin 549 metre tarımsal sulama hattı çalışması, 107 su deposu, 140 su sondajı, 42 içme suyu güneş enerjisi çalışması ve güneş enerji santrali yapıldı. Alt yapı maliyetlerinin bedeli 4 milyar 374 milyon 460 bin 863 lira olarak gerçekleşti.

Öksüz, Özel idare'nin 1 lirasını hepimiz çok dikkatli, tasarruflu, verimli kullanmak zorundayız. Kim buna aykırı hareket ederse, asla müsaAde etmem, hesabını sorarız. Bu bize emanet edilen para. Her dönem çok önemli, bu dönem çok daha önemli. Ülkemizin tasarruf yapmasının daha önemli olduğu dönemdeyiz. Yaptığımız ihaleler, aldığımız mal ve hizmette tasarruftan dikkatli harcamaya kadar hepsine dikkat ediyoruz diye konuştu.