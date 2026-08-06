Vali Yılmaz Esnafı Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Yılmaz, esnafa kazanç diledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bazı esnafa ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini gezen Vali Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Bu sırada vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, talep ve görüşlerini dinledi.
Ziyaretlerde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Adnan Karamanlı da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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