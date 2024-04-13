Van-Bahçesaray karayolu 113 gündür kapalı
VAN - Van'da çığ riski nedeniyle 113 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açılması için şartlar oluşursa bayram sonrası çalışmalar başlayacak.
Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu yol 29 Aralık 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede yapılan inceleme sonucu çığ riski devam ettiğinde dolayı yol araç trafiğine açılmadı. İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı.
"3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçti"
Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için 22 Aralık'ta kapatılan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığının 3 metre 22 santimetre olarak kaydedildi. 113 gündür ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiye ekipleri, Yukarı Narlıca Mahallesi'ne kadar düşen birçok çığ bölgesini temizlerken
Ramazan bayramı sonrası şartlar oluşursa yol açma çalışmalara başlayacak. Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.
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