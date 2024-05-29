Van Başkale'de Kurt Sürüsü Yayladaki Sürüye Saldırdı: 100 Koyun Öldü - Son Dakika
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Van Başkale'de Kurt Sürüsü Yayladaki Sürüye Saldırdı: 100 Koyun Öldü

Van Başkale\'de Kurt Sürüsü Yayladaki Sürüye Saldırdı: 100 Koyun Öldü

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nin Dereboyu Mezrası'ndaki yayladaki sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar 100 koyunu öldürüp, 15'i de yaraladı. Çobanların müdahalesiyle kurtlar bölgeden kaçtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek rapor tuttu.

29.05.2024 19:43
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VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nin Dereboyu Mezrası'ndaki yayladaki sürüye kurtlar saldırdı. 100 koyunu öldürüp, 15'i ni de yaralayan kurt sürüsü çobanların müdahalesiyle bölgeden kaçtı.

Olay, bugün sabaha karşı ilçeye bağlı Sualtı Mahallesi'nin Dereboyu Mezrası'ndaki Navşian Yaylası'nda meydana geldi. Çobanların yaylada otlattığı Reşit, Abdullah, Perus, Sercan, Nihat, Emrah, Fahrettin ve Nejdet Aslan'a ait yaylada otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar 100 koyunu öldürdü, 15'e yakın küçükbaş hayvanı da yaraladı. Saldırıda sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. Çobanların haber verilmesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yaylaya gelen ekipler, ölü koyunlarla ilgili rapor tuttu.

Sualtı Muhalle Muhtarı Yakup Akkaya, bu sabaha karşı sürü halindeki kurtların saldırısı sonucu 100 koyunun öldüğünü, yaralı koyunların da olduğunu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gelip rapor tuttuğunu söyledi.

FOTOĞARFLI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Başkale'de Kurt Sürüsü Yayladaki Sürüye Saldırdı: 100 Koyun Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Başkale'de Kurt Sürüsü Yayladaki Sürüye Saldırdı: 100 Koyun Öldü - Son Dakika
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