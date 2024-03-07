Van, Bitlis, Hakkari ve Muş\'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 391 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Van'ın kırsal bölgelerinde dün gece etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 257 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Karın etkili olduğu Başkale ilçesi beyaza büründü, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildi.
Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.
Muş/Bitlis
Muş'ta etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 94 köy yolunun kapandığını belirtti.
Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çaba gösterdiğini söyledi.
Malazgirt ilçesinde Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için Malazgirt- Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt- Bulanık kara yollarında temizleme çalışması yaptı.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolun açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Caymaz, 11 yıldır Kuzey Kutbu'nda eriyen buzul bölgelerinde ekstrem faaliyetler ve dalışlar yaparak küresel ısınmanın etkilerini görüntülüyor. Caymaz, çalışmasının sonuçlarını Uluslararası Kutup Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Mart'ta yapacağı sunumla dünya kamuoyuna duyuracak.
Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Modeli etkinliği, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi, analitik düşünme yeteneklerini artırmayı ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla dünya problemlerine yaklaşabilmeyi amaçladı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin simülasyonu yapıldı ve öğrenciler çeşitli ülkelerin delegelerini canlandırdı. Toplantıda İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dil kullanıldı ve küresel sorunlar üzerine dört oturum gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak onların entelektüel birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastaları için moral konseri düzenledi. Polis adaylarının söylediği şarkılara eşlik eden hastalar, dans ederek eğlenceli vakit geçirdi. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Ogün Şahin, refakatçiler ve hastane personeli de katıldı.
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette TSE'nin çalışmaları ve hizmet kalitesi konuşuldu.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anne adaylarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi. Belediye, anne adaylarına sağlık kuruluşlarına rahat ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği verecek.
SUBÜ öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta düzenlenen etkinlikte yükseklik korkularıyla yüzleşti ve problem çözme yeteneklerini test etti.
İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Baran, Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e desteği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davanın detaylarını AA Analiz için kaleme aldı.
Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor. Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, bu kumruların yurtdışından da talep gördüğünü belirtti.
Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.
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