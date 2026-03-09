Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunları

Van, Bitlis ve Muş\'ta Ulaşım Sorunları
09.03.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, çalışmalar sürüyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 59 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 gün önce etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamı etkilediğini söyledi.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı. Bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Hakkari'de tüm yollar açıldı

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün kar nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Doğal Afet, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

10:58
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.