Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbata verildi

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DİLAN KUTLU

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55'in üzerinde oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan, mazbatasını aldı. "YSK'nin aldığı kararla hukuk ve adalet yerini buldu ve halkın iradesi tecelli etti" diyen Zeydan, kararın Yargıtay'dan dönmesi durumunda yerine kayyum veya belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılacağına ihtimal verip vermediği sorusu üzerine "Bundan sonra da herkesin, adalete, hukuka, demokrasiye saygı göstermesini; halkın ortaya koyduğu idarenin olduğu şekli ile 5 yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yüzde 55'in üzerinde oyla seçimi birinci tamamlayan DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. Ardından DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak Van İl Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etmiş; YSK mazbatanın Zeydan'a verilmesi yönünde karar almıştı. Bugün saat 11.30 itibarıyla Abdullah Zeydan'a mazbatası verildi.

"AKP'NİN İÇİNDEN DE YÜKSEK SESLE BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI ÇIKANLAR OLDU"

Mazbatanın verilmesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Abdullah Zeydan, "Adalet yerini buldu. Burada demokratik bir seçim gerçekleşti. Biz en başta demokratik haklarını kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Maalesef kısa süreliğine de olsa hukuk askıya alındı, farklı bazı girişimler oldu. Halkın iradesi yok sayılmaya çalışıldı. Dolayısıyla halk da demokratik bir tepki ortaya koydu ve itirazını yükseltti. Bununla birlikte Türkiye kamuoyu, bütün demokrasiden yana bütün çevreler; muhalefet partileri, sağdan sola bütün partiler hatta AKP'nin içerisinde de yüksek sesle bu hukuksuzluğa karşı çıkanlar oldu. En nihayetinde YSK'nin aldığı kararla hukuk ve adalet yerini buldu ve halkın iradesi tecelli etti. Olması gereken de buydu. Sandıktan çıkan karara herkesin saygı göstermesi gerekiyordu. Böyle de oldu, mutluyuz. Artık bundan sonra hizmete odaklanacağız. Kentin biriken çok sorunu var. Bu sorunların biran önce ortadan kaldırılması ve halkımızın hak ettiği hizmetleri halkımıza sunabilmek için artık kollarımızı sıvayacağız ve hizmete odaklanacağız" dedi.

"HERKESİN HUKUKA SAYGI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kararın Yargıtay'dan dönmesi durumunda yerine kayyum ataması, belediye meclisinde yeni başkan seçimi ya da başkanlığın AKP adayına verilmesi gibi ihtimallerin konuşulduğunun anımsatılması üzerine Zeydan, şunları söyledi:

"Bu alternatiflerin ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü bir halk iradesi tecelli etmiş ve bu halk iradesine herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Hukukun, adaletin ve demokrasinin gereği budur. Biz herkesin, adalete, hukuka, demokrasiye saygı göstermesini; halkın ortaya koyduğu iradenin olduğu şekli ile 5 yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz. Olması gereken budur" değerlendirmesinde bulundu. Zeydan, mahkeme kararlarıyla ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE BU HUKUKSUZLUK DEVAM ETMEZ"

"Son günlerde yaşadığımız YSK kararı ile de ortaya çıkan durum hukuki olarak bana bir haksızlığın yapıldığı yönünde. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu hukuksuzluklar devam etmez, bu adaletsizlikler devam etmez. Zaten bizim beklentimiz de bu. Bu seçimlerle birlikte Türkiye toplumunun ihtiyacı olan şey toplumsal barıştır, hukukun üstünlüğüdür, demokrasidir ve adalettir. Herkesin biraz buna odaklanması lazım. Bu seçimle birlikte hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi, yeniden toplumsal barışın önünün açılması, yeniden birlikte onurlu ve özgür yaşam iradesinin güçlenmesine odaklanmamız lazım. İhtiyacımız olan budur. İnşallah bundan sonraki süreç de bu yönde işler. Tüm demokratik ve hukuki yollarımızı sonuna kadar kullanacağız."