Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan\'ın Duruşması Ertelendi

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VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın 2 ayrı suçtan yargılandığı davanın duruşması, bildirilen mazaret sonrası 11 Şubat'a ertelendi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 5 yıl, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. SEGBİS ile Van'dan bağlanması beklenen Zeydan ile avukatı Mahsuni Karaman sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyet, Zeydan ve avukatının mazeretini kabul ederek, duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR