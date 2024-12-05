Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan: \'İrade Gaspına Karşı Duracağız\'

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Haber: İshak KARA

(VAN)- Van Büyükşehir belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Hükümetin demokrasiyi işleteceğini beklerken, yeniden Kürt halkının, Türkiye halklarının iradesine çökmeye çalıştığına şahit olduk" dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve baraberindekiler, yasaklı haklarının iadesine ilişkin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bozmasına kent meydanında yapılan açıklamayla tepki gösterdi. Zeydan, şunları kaydetti:

"Bizler hükümetin, iktidarın bu hırsızlık ve yolsuzluk düzeni olan kayyum düzenine halkın verdiği tepkiden dersler çıkaracağını beklerken, bu hırsızlık düzenini, bu yolsuzluk düzenini ortadan kaldıracağını umut ederken, daha seçim günü yeniden sandıkta demokrasi yoluyla baş edemediği Van halkının iradesine yargı kumpasıyla, yargı tuzağıyla bir daha çökmeye çalıştığına şahit olduk.

Van halkı yeniden görkemli bir direnişle iradesini, demokrasiyi, adaleti, hukuku onurlu bir şekilde savundu. Van halkının görkemli direnişi Van halkıyla büyük bir dayanışmaya sebep oldu. Türkiye'de vicdan sahibi olan herkes en solundan en sağına kadar neredeyse bütün siyasi partiler, bütün demokratik kitle örgütleri ve 85 milyon halkımız bu mazbata gaspına, bu irade gaspına, bu demokrasiye, bu adalete karşı gerçekleşen saldırının karşısında Van halkının yanında durdu.

Yargı kumpasıyla, yargı tuzağıyla, halkın iradesine çökmeye çalışan anlayışa neredeyse 85 milyon yurttaş birlikte bir mesaj verdi. Yüksek Seçim Kurulu da olması gereken adaletli bir karar verdi. Bizler bu sürecin kapandığını düşünürken hükümetin yargı sopasıyla, güvenlik güçlerinin sopasıyla, hukuku, demokrasiyi, halkın iradesini artık gasp etmeyeceği, Türkiye toplumunun ihtiyacı olan toplumsal barışın sağlanması adına halkın iradesine saygı göstereceğini beklerken adaleti, hukuku, demokrasiyi işleteceğini beklerken, tüm bu süreçlerden dersler çıkarmadan yeniden Kürt halkının, Türkiye halklarının iradesine çökmeye çalıştığına şahit olduk.

Kayyum düzeninin başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün halkların iradesine ve varlığına karşı, demokrasiye karşı, hukuka karşı bir saldırı olduğunu hep söyledik. Kayyum düzeninin bir hırsızlık ve yolsuzluk düzeni olduğunu hep söyledik. Bunlara halkımız birebir şahittir. Eğer halkımız kayyum düzeninin, bu kayyumun bir hırsız olmadığına ve bu kayyum düzeninin bir yolsuzluk düzeni olmadığına inansaydı, Van'da 14 belediyenin 14'ünü bize teslim etmezdi."

Abudullah Zeydan'ın açıklamalarından sonra kent meydanından DEM Parti il binasına slogan atarak yürümek isteyen kitleye kolluk kuvvetlerince müdahalesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.