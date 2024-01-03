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Van Büyükşehir, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri DAKAF'24'te stant açtı - Son Dakika
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Van Büyükşehir, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri DAKAF'24'te stant açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Van Büyükşehir, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri stant açtı. Fuarda Van Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stant ilgi gördü. Tuşba Belediyesi ise projelerini tanıttı. İpekyolu Belediyesi ise belediye çalışmaları ve görevleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Van Büyükşehir, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri DAKAF\'24\'te stant açtı
03.01.2024 - 19:23,
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF'24) Van Büyükşehir, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri stant açtı.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı stant katılımcılardan ilgi gördü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve diğer protokol üyeleri standı ziyaret etti.

Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği standı, çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Tuşba Belediyesi projelerini tanıttı

Tuşba belediyesince açılan stantta belediye hizmet binası, iskele sahil bandı 2. etap, iskele sahil yolu birinci ve ikinci etapları ile Ayanis Kadınlar Plajı, Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi ve Akköprü Millet Bahçesi ile spor tesisleri gibi projelerin tanıtımı yapıldı.

Stantta görevliler, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen gençlere, meslekleri hakkında bilgi verdi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gerçekleştirilen fuarın genç bir nüfusa sahip olan Van için önem arz ettiğini belirtti.

Akman, özellikle öğrencilerin ve mezunların kariyer hayatlarına yön vermeleri açısından fuarın büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Katılımcıların, alanlarında uzman kişi veya kurum yöneticileri ile bir araya gelerek onlara meslekleri ve kariyerleri hakkında sorular sorabilme imkanı yakaladığını dile getiren Akman, fuarın aynı zamanda iş veren ile iş arayanları bir araya getirdiğini aktardı.

İpekyolu Belediyesi de açtığı stantta 23 birim temsilcisiyle belediye çalışmaları ve görevleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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