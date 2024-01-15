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Van'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da yapılan operasyonda, narkotik madde arama köpekleri 'Oba', 'Deri' ve 'Deney' ile at sırtında ve boş arazide yapılan aramada 1 ton 262 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van\'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
15.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:37
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VAN'da narkotik madde arama köpekleri 'Oba', 'Deri' ve 'Deney' ile yapılan aramada, at sırtında ve boş arazide 1 ton 254 kilosu esrar olmak üzere 1 ton 262 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında boş arazide at sırtında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Zırhlı araçlarla karlı bölgeye giden ekipler, narkotik madde arama köpekleri 'Oba', 'Deri' ve 'Deney' ile arama yaptı. Aramalarda at sırtında ve boş arazide 1 ton 254 kilo toz esrar, 1 kilo 26 gram eroin ve 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı. Operasyonların 8-11 Ocak tarihleri arasında yapıldığı belirtilirken, zorlu kış şartlarına rağmen uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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