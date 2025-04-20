Van'da 124 Araç Trafikten Men Edildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 124 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan'da 1518 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 15 bin 684 araç kontrol edildi, 688 sürücü ve araca 2 milyon 305 bin 510 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 124 araç trafikten men edildi.??????????????