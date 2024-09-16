Van'da 57 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van'da 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 30 bin 960 gram metamfetamin ve 26 bin 180 gram esrar olmak üzere toplam 57 bin 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde jandarmaya teslim edildi." ifadelerine yer verildi.