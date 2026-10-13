Van\'da 65 ADG 364 plakalı kamyonet alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Van'da 65 ADG 364 plakalı kamyonet alev aldı, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da Kurubaş Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan 65 ADG 364 plakalı kamyonetteki yangın, sürücüsünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından itfaiye ve polis ekiplerince söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Van'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 ADG 364 plakalı araç, Kurubaş Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekti.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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