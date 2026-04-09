Van'da Ailelerden PKK'ya Tepki Eylemi - Son Dakika
09.04.2026 13:39
Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, eylemlerine devam ederek çocuklarına çağrı yaptı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini söyledi.

Sadece çocuklarına kavuşmayı istediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Bizim ve çocuklarımızın hayallerini çaldılar, kalemlerini kırdılar. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların devlet güçlerine teslim olmasını istiyoruz. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Anneleri ve babalarını artık üzmesinler. Yıllardır peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz. Sonsuza kadar sizin arkanızdayız. Sizin yolunuzu gözlüyoruz."

Anne Hinare Ayci ise "Oğlum için yıllardır eyleme katılıyorum. Kanser hastasıyım ve oğlumun gelmesini istiyorum. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Oğlum dönene kadar mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, Güncel, PKK, Van, Son Dakika

