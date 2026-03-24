Van'da Ramazan Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca kent sakinlerine ücretsiz hizmet verdi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bayram süresince 60 güzergahta 120 şoför görev yaparak vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Bayramda Ücretsiz Ulaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?