Van'da Beyin Tümörü Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Van'da Beyin Tümörü Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Van'da sol kol ve bacağında yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Gültaç Bubebet'in beyninde tümör tespit edildi. Op. Dr. Volkan Oğlin, Op. Dr. Süleyman Akkaya ve Op. Dr. Aysel Shıkhalıyeva tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyat sonucunda tümör başarıyla alındı. Ameliyatın riskli bir bölgede yapıldığı belirtilirken, hastanın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyat, başarıyla tamamlanmasının mutluluğu yaşanıyor.

31.07.2024 13:15
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Van'da sol kol ve bacağında yaşadığı güç kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede beyninde tümör tespit edilen hasta, 6 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Çaldıran ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet, sol kol ve bacağındaki güç kaybı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Beyin cerrahi servisinde Op. Dr. Volkan Oğlin tarafından kontrolleri yapılan hastanın beyin ve boyun sinirlerinin geçiş bölgesinde tümör tespit edildi.

Ameliyat kararı verilen hastanın beynindeki tümör, Op. Dr. Oğlin ile aynı servisteki Op. Dr. Süleyman Akkaya ve Op. Dr. Aysel Shıkhalıyeva tarafından yapılan 6 saatlik ameliyatla alındı.

Oğlin, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarıyla sonuçlanan ameliyatın hastanede ilk kez yapıldığını söyledi.

Tespit edilen tümörün çok riskli bir bölgede yer aldığını belirten Oğlin, "Ameliyat riskinin yüksek olduğunu hastamızın ailesine iletmiştik. O yüzden ameliyat kararı almak bizim için çok zordu. Hastamızın bize olan güveni sayesinde ameliyatımızı yaptık. Bu güveni boşa çıkarmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyat 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra hastamızın durumu da iyi. Bu ameliyat daha büyük merkezlerde yapılıyordu. Van'da da başarıyla yaptık." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, operasyona başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Bu ameliyatın hastanemizde ilk defa yapılması bizim için gurur verici. Hastamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ameliyat öncesi kol ve bacağında güç kaybı yaşadığını anlatan Gültaç Bubebet ise ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Beyin Tümörü Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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