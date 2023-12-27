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Van'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Van'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan olayda, güvenlik korucusu Fatih G, eşiyle tartıştıktan sonra silahla eşini öldürüp kendini vurdu. Olayın duyulması üzerine komşuları çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemeler sonucunda Fatih G'nin intihar ettiği tespit edildi.

Van\'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti
27.12.2023 - 11:43,
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Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.

Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, eşi Çiğdem G. ile tartıştı.

Tartışmada Fatih G, silahla eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G'nin intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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Başkale, Fatih, Van, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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