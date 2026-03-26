Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

VAN'ın Edremit ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edremit'e bağlı Yeni Mahalle'de bir binanın çatısından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru kedinin çatı boşluğunda sıkıştığını tespit etti. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenle çatıya ulaşıp kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.