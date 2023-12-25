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Van'da çığ düştü, çalışmalara ara verildi - Son Dakika
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Van'da çığ düştü, çalışmalara ara verildi

Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, çalışmalara ara verildi.

25.12.2023 - 19:11,
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VAN'ın Saray ilçesinde, kar nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, çalışmalara ara verildi.

Van'da dün etkili olan ve 451 yerleşim yeri yolulunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışın durmasıyla karla mücadele ekipleri de yol açma çalışmalarına başladı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nin yolunu açmak için çalışmalara başlarken, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yaralanan olmazken, iş makinesinde ise hasar oluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verdi. (DHA)

Van\'da çığ düştü, çalışmalara ara verildi
Kaynak: DHA
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