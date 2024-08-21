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Van'da çocuklar Gazze için yürüdü

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Van'da çocuklar Gazze için yürüdü Van İslami Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda çocuklar Gazzeli çocuklar için yürüdü.

21.08.2024 23:47
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Van'da çocuklar Gazze için yürüdü

VAN - Van İslami Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda çocuklar Gazzeli çocuklar için yürüdü.

VİDAP, Gazze'de şehit olan çocuklar için yürüyüş ve boykot etkinliği düzenledi. Van Valiliği önünde bir araya gelen VİDAPlı çocuklar, Gazze'de ölen çocuklar için ayakkabılarını çıkardı. Burada çocuklar adına bir konuşma yapan Taha Üveys Şahin isimli çocuk, Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Gazze'de çocuklar ölüyor. Gazze'de anneler, babalar ölüyor, Gazze ölüyor ve dünya ise sessiz. Dünyanın sessizliğe gömüldüğü şuanda Gazze'deki çocukların sesi olmak için burada toplandık" dedi.

Gazze'de çocuklar ölürken sessiz kalmanın imkansız olduğuna dikkat çeken minik Taha Üveys Şahin, "Çocuklar ölürken bizler nasıl sessiz kalalım. Gazze'de yaşanan bu vahşet biz çocukların bile yüreğini parçalarken, dünya nasıl sessiz kalabiliyor. Minicik bebekler, masum çocuklar öldürülüyor. Bugün o çocukların da bizim gibi sokaklarda oynamaları gerekiyordu. Ey zalimler, ey katiller! Gazze çocuklarının oyunlarını, mutluluklarını çaldınız. Neşelerini, hayallerini söndürdünüz. Ey İslam ümmeti! Siz de mi razı oldunuz yaşanan bu zülme. Artık 'dur' demeyecek misiniz bu zalimlere. Yoksa bu zalimlere karşı durmak sadece Gazze'nin yetimlerine mi kaldı?. Hani Müslümanlar birbirinin kardeşiydi. O değerli peygamber ümmetine böyle öğretmemiş miydi? Yüreklerimiz ve ellerimiz küçük olsa da, bizler asla sizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyen kalabalık, Kent Meydanında akşam namazını kıldıktan sonra dua okuyup sessiz bir şekilde dağıldı.

Van\'da çocuklar Gazze için yürüdü
Kaynak: İHA

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