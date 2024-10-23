Van'da Deprem Anma ve Tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Deprem Anma ve Tatbikat

Van\'da Deprem Anma ve Tatbikat

Van'da 13. yıl için deprem anma programı ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

23.10.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Ardından AFAD, UMKE, Polis ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte 6,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Yapılan koordinasyonun ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle çalışma yürüttü.

Ekiplerin çabasıyla yıkıntıların arasından çıkarılan yaralıların hastanelere sevk edilmesiyle sona eren tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

"Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yaptığı konuşamada, her zaman afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Van'da tüm afetlere karşı hazırlık yaptıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

" Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı, 6 Şubat depremlerinde 45 bine ulaştı. Bu hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. İlimizde sadece deprem değil, tüm afetler yaşanıyor. Sadece deprem üzerinden değil, tüm afetler üzerinden tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Kışın çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Buna hem sivil toplum örgütlerini hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu yıl da her ilçemizde 100'er kişilik ekipler oluşturacağız. Afetler gelmeden planlama yapılması ve risklerin azaltılması için çalışma yürüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Deprem, Gölcük, Güncel, Sağlık, Yaşam, AFAD, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Deprem Anma ve Tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Deprem Anma ve Tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.