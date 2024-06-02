Van'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Van\'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi. Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara Van kahvaltısında yer alan otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünler ikram edildi. Etkinlikte ayrıca inci kefallerinin göçü de izlendi.

02.06.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda, Erciş Kaymakamlığı ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenhlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçeden yüzlerce kişi katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından katılımcılara Van kahvaltısında yer alan otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünler ikram edildi.

Kurulan sofralarda kahvaltı yapan vatandaşlar, daha sonra Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünü izledi.

Etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yöreye özgü çeşitleriyle Van kahvaltısının dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Kahvaltının kent için vazgeçilmez olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde aynı zamanda 11'inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali de yapılıyor. Kentte her yıl düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin, Van kahvaltımızın tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Kahvaltımızın uluslararası platformlarda yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, karakovan balı gibi ürünler kahvaltımızın vazgeçilmezi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. İki güzel etkinliği bir arada yapmanın mutluğunu yaşıyoruz."

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını anımsattı.

Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Takva, "Kahvaltı kültürümüzün devam etmesine katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 10 yıl önce 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bugün de İnci Kefali Tabiat Parkı'nda ektkinliğimizi düzenledik. Katılımcılar hem kahvaltı yaptı hem de inci kefali göçünü izledi. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde de Van kahvaltısı tanıtılıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Erciş, Dünya, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement