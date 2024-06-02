Van\'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

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Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda, Erciş Kaymakamlığı ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenhlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçeden yüzlerce kişi katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından katılımcılara Van kahvaltısında yer alan otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünler ikram edildi.

Kurulan sofralarda kahvaltı yapan vatandaşlar, daha sonra Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünü izledi.

Etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yöreye özgü çeşitleriyle Van kahvaltısının dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Kahvaltının kent için vazgeçilmez olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde aynı zamanda 11'inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali de yapılıyor. Kentte her yıl düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin, Van kahvaltımızın tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Kahvaltımızın uluslararası platformlarda yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, karakovan balı gibi ürünler kahvaltımızın vazgeçilmezi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. İki güzel etkinliği bir arada yapmanın mutluğunu yaşıyoruz."

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını anımsattı.

Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Takva, "Kahvaltı kültürümüzün devam etmesine katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 10 yıl önce 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bugün de İnci Kefali Tabiat Parkı'nda ektkinliğimizi düzenledik. Katılımcılar hem kahvaltı yaptı hem de inci kefali göçünü izledi. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde de Van kahvaltısı tanıtılıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.