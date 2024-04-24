Van'da düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi ilgi gördü - Son Dakika
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Van'da düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi ilgi gördü

Van\'da düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi ilgi gördü

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen '18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi'ne katılan öğrenciler, 105 projeyi sergiledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde açılan sergi, farklı illerden gelen öğrencilerin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, matematik, fizik, kimya, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanında hazırladıkları projeleri tanıttı. Sergiye katılan vatandaşlar, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Sergi, 16 birinci seçilecek ve birincilik ödülünü alan öğrenciler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

24.04.2024 16:13
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılmaya hak kazanan öğrenciler hazırladıkları 105 projeyi sergiledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde Mühendislik Fakültesinde dün açılan sergi ilgi gördü.

Farklı illerden Van'a gelen öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, matematik, fizik, kimya, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ile yazılım alanında hazırladıkları projeleri tanıttı.

Serginin düzenlendiği salonda stantları dolaşan vatandaşlar, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, AA muhabirine, "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ndeki projelerin büyük bir özveriyle hazırlandığını söyledi.

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen yarışmanın temel amacının, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya teşvik etmek olduğunu belirten Çavuş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 bin başvuru aldık. Ön değerlendirmelerin ardından 105 proje sergilenmeye uygun görüldü. Öğrencilerimizin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, Türkçe, teknolojik tasarım ve yazılım alanındaki projeleri sergileniyor. Yoğun ilgi gören sergimiz yarın sona erecek. 16 birinci seçeceğiz. Birincilik ödülünü alan proje sahibi öğrenciler, 26-30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak. Çok başarılı projeler var."

Sergiye Bitlis'ten katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Ali Emir Oruk ise "Kutup Sessizliği: Dergilerdeki Yeşil Reklamın İzinde" projeleriyle Türkiye finallerine katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Oruk, "Çalışmamızla küresel ısınmaya bağlı gerçekleşen buzul erimesine ve kutuplarda yaşayan canlılara dikkati çekmek istiyoruz. Beyaz reklam sloganıyla yola çıktık. Projeyi sınıf arkadaşım Berke Bakır ile hazırladık. Danışman öğretmenimiz Hasibe Unsu'nun çok desteğini aldık. Birinci olmayı amaçlıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi ilgi gördü - Son Dakika
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