Van'da Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Van'da Engelliler Günü Etkinliği

İŞKUR, Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik etkinlik düzenledi ve destek mesajları verdi.

03.12.2024 17:50
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Van'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir çağrı merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, her zaman engellilerin yanında olduklarını, onların yaşam standartlarını arttıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Müdürlükleri aracılığıyla işe kalıcı olarak yerleştirilen engellileri gördükçe mutlu olduklarını belirten Biçek, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimize karşı daha duyarlı olmamız ve onları daha iyi anlamamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yaşamımızı ona göre sürdürmeliyiz. İş imkanı bulamayan engellilere ulaşıyoruz. Kurs ve programlarımıza dahil ediyoruz. İşe yerleşen engellilerimiz ev geçindiriyor, ailelerinin geçimini sağlıyor. Bu durum bizi mutlu ediyor. Yüzlerce engelli kardeşimiz bugün başta çağrı merkezleri ve tekstil fabrikaları olmak üzere birçok firmada çalışıyor. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerimizi çalıştıkları kurumlarda ziyaret ettik. Taleplerini dinledik. Engellerimize iş alanı açan tüm işveren ile firma yöneticilerine teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından pasta kesildi, engellilere hediyeler verildi.

Etkinliğe, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, Şube Müdürü Hanife Beyaz, firma müdürleri ve meslek danışmanları katıldı.

Kaynak: AA

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