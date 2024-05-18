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Van'da Filistin için meşaleli yürüyüş yapıldı

VAN - Van Filistin'e Destek Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları, binlerce kişinin katıldığı meşaleli yürüyüşle protesto edildi.

Van Filistin'e Destek Platformu organizasyonuyla " Gazze'yi Unutma" temalı meşaleli yürüyüşü, Kent Park önünde başladı. Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan binlerce kişi, Maraş Caddesi'nde yürüyerek sloganlar attı. Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Daha sonra platform adına basın açıklamasını okuyan Hayati Beyde, Aksa Tufanı Harekatının üzerinden 230 günün geçtiğini belirtti. Gazze'de şehit sayısının 40 bine ulaştığını ifade eden Beyde, "Nekbe' yani büyük felaket olarak adlandırılan 15 Mayıs 1948 den bu yana ise katledilen Filistinli sayısı neredeyse milyona ulaştı. Yahudi şiddeti kendisini tekrarlamakla ve çağa tanıklığımızın en acı sahnelerini içermekle birlikte; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlemektedir.. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatmakta, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast etmektedir. Buna rağmen, Gazzeli İmam Şafii'nin, Askalanlı İbn-i Hacer'in ve yine Askalanlı Ahmed Yasin'in ve onlar gibi daha nicelerinin, ilim ve cihat yolunda Gazzelilerin önünü aydınlattığına, Gazzelilerin de ümmetin onur ve haysiyetini eğilip bükülmeden 'Vekil olarak Allah yeter' diyerek aydınlattığına şahitlik etmekteyiz" dedi.