Van'da Gazze eyleminde sınır kapılarının açılması ve yardım için çağrı yapıldı - Son Dakika
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Van'da Gazze eyleminde sınır kapılarının açılması ve yardım için çağrı yapıldı

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Van\'da Gazze eyleminde sınır kapılarının açılması ve yardım için çağrı yapıldı
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Van'da Filistin'e Destek Platformu'nun Beşyol Meydanı'nda düzenlediği eylemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar adına konuşan Ahmet Faruk Çevik, sınır kapılarının insani yardıma açılmasını ve barınma seferberliğine destek olunmasını istedi.

Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda düzenlenen eylemde, katılımcılar adına basın açıklamasını Ahmet Faruk Çevik yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirten Çevik, bölgedeki abluka ve ağırlaşan mevsim koşullarının Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Destek ve dayanışma çağrısı yapan Çevik, şunları kaydetti:

"Soykırımın, her gün süren saldırıların ve öldürülmelerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistin Gazze halkının feryadı artık arşa yükselmektedir. Sınır kapıları açılmamıştır. İşgal hükümeti ateşkes sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmemiştir. Barış Kurulu mazlumlara parmak sallayacağına, sınır kapıları hiçbir siyasi veya güvenlik şartı öne sürülmeksizin insani yardım, barınma ve erken toparlanma malzemelerinin girişine açılmalıdır. Bugün burada olmamızın temel sebebi kardeşlerimizin bize yaptığı çağrıya vermek ve onların bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmektir."

Bölgedeki ailelere güvenli barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamak amacıyla başlatılan seferberliğe destek olunmasını isteyen Çevik, "Unutulmamalıdır ki bizim için küçük görünen bir battaniye veya çadır desteği, Gazze'de bir insanın hayata tutunması demektir. Tarih yalnızca zulmedenleri değil, imkanı olduğu halde sessiz kalanları da kaydedecektir." dedi.

Kaynak: AA
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