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Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 37 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 37 Şüpheli Tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 23 fişek, bıçak, muşta, 4 araç lastiği ve jantı, 7 cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Van\'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 37 Şüpheli Tutuklandı
15.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 136 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan 37'si, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 23 fişek, bıçak, muşta, 4 araç lastiği ve jantı, 7 cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 37 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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