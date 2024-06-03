Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Van\'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

03.06.2024 11:14
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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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