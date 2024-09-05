Van'da Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi - Son Dakika
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Van'da Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi

Van'da düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde 100 katılımcı, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Etkinlikte sporseverler bir araya gelerek Van Kalesi'ne kadar bisiklet sürdü. İl Sağlık Müdürü, hareketliliğin insan sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti.

05.09.2024 21:46
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Van'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle 100 katılımcı, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Pedalşör Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte sporseverler İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

"Sağlığını erteleme, harekete geç" sloganıyla başlatılan etkinlikte 100 katılımcı, Van Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, gazetecilere, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla farkındalık turu düzenlediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde tüm yurtta halk sağlığının önemini etkinliklerle anlattıklarını belirten Tosun, "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı her gün ayrı bir sloganla, ayrı bir etkinlikle geçiriyoruz. Van'ın önemli tarihi merkezlerinden biri olan Van Kalesi'ne kadar hep beraber bisikletlerimizle harekete geçtik. Van halkını da harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

Hareketliliğin insan sağlığı üzerindeki etkisine dikkati çeken Tosun, şunları kaydetti:

"Ne kadar fazla hareket o kadar az obezite, o kadar az kronik hastalık demek. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi için durmadan çalışıyoruz. Türkiye olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini daha ileri noktalara taşımamız lazım. Hastanelerimizin hem yoğunluğu azaltalım hem de daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı bir Türkiye'ye kavuşalım."

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun ise "Herkese bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu, bizleri trafikte yok saymamalarını istiyoruz. Sağlıklı yaşam içinde pedal çevirmelerini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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