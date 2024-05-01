Van'da İlkbahar ve Kış Aynı Anda Yaşanıyor - Son Dakika
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Van'da İlkbahar ve Kış Aynı Anda Yaşanıyor

Van\'da İlkbahar ve Kış Aynı Anda Yaşanıyor

Yükselti ve coğrafi yapının etkisiyle bazı bölgelerde hava sıcaklığında farklılıkların yaşandığı Van'da, Çatak ilçesine bağlı kırsal mahallede hayvanlar merada otlatılırken, 16 kilometre ilerisindeki Bahçesaray kara yolunda metrelerce var. Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da hava sıcaklıklarının artmasıyla ağaçlar çiçek açtı, meralar yeşile büründü. Aylarca ahırlarda bakımı yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı.

01.05.2024 11:03
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Yükselti ve coğrafi yapının etkisiyle bazı bölgelerde hava sıcaklığında farklılıkların yaşandığı Van'da, Çatak ilçesine bağlı kırsal mahallede hayvanlar merada otlatılırken, 16 kilometre ilerisindeki Bahçesaray kara yolunda metrelerce var.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da hava sıcaklıklarının artmasıyla ağaçlar çiçek açtı, meralar yeşile büründü.

Aylarca ahırlarda bakımı yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı.

Çiçek açan badem ağaçlarıyla renklenen Van Gölü kıyıları ile Akdamar Adası ve ters lalelerle süslenen bölgelerde ilkbaharın tüm güzellikleri görülürken, Van'ın bazı noktalarında ise kıştan kalma günler yaşanıyor.

Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı güzergahta yer alan Yukarı Narlıca Mahallesi'nde besiciler hayvanlarını merada otlatırken, 16 kilometre ileride Bahçesaray kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

"6-7 metre kar olan noktalar var"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Ekip Şefi Murat Yücel, AA muhabirine, bu yıl bölgede kar örtüsünün daha fazla olduğunu söyledi.

Bahçesaray kara yolunun birçok noktasına bir süre önce çığ düştüğünü belirten Yücel, "Halen karla mücadeleye devam ediyoruz. 6-7 metre kar olan noktalar var. Mayıs sonuna kadar karla mücadelemiz devam eder. Burada kışı yaşıyoruz ama 16 kilometre aşağıda meralarda koyunlar otlatılıyor. Orada ilkbahar, burada kış hakim. Arada kısa mesafe olmasına rağmen iki mevsimi bir arada yaşıyoruz." dedi.

Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Turan Kaya, bölgede kışın etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Bahçesaray yolunun kar nedeniyle günlerdir kapalı olduğunu dile getiren Kaya, "Birçok yerde ilkbaharın güzellikleri yaşanırken burada kış hakim. Halen metrelerce kar var. Aşağı tarafa yaz erken geldi. Yukarı çıktıkça kış manzarasıyla karşılaşıyoruz. Bahçesaray yolunda kış devam ediyor, her yerde kar var. Batı illerinde yaşayan akrabalarımız da gelmek için kar örtüsünün kalkmasını bekliyor. Batıdakiler baharın kıymetini bilsinler." diye konuştu.

Besici Salih Kaplan, "Sağ tarafımızda halen metrelerce kar var, sol tarafımızda bahar gelmiş. Aşağıda hayvanlar meralarda otlatılırken az ileride yol, kar nedeniyle kapalı. Bu sene kış çok zor geçti. Çok kar yağdı, birçok noktaya çığ düştü. Buranın mevsimi çok farklı. İnsanlar batı illerinde bahçelerinden meyve yiyor, burada kar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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