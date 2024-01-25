Van\'da İŞKUR İl Müdürlüğü İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, geçen yıl yapılan faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda, bu yılın eğitim planı, engelli ve eski hükümlü proje başvuruları, çalışma hayatı ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yapıldı.

Toplantı, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Mehmet Nuri Elçi'nin 2024 -2025 eğitim öğretim döneminde açılacak alan, dal ve bölümler hakkında bilgi vermesiyle tamamlandı.