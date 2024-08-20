Van'da Jandarma Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 68 bin 412 kişi ve 61 bin 614 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.