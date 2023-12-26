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Van'da kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheliden biri tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van\'da kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheliden biri tutuklandı
26.12.2023 - 11:55,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 18-24 Aralık tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 62 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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