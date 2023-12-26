Van\'da kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheliden biri tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 18-24 Aralık tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 62 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.