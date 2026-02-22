Van'da Kadim Keçe Sanatı Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Kadim Keçe Sanatı Geleceğe Taşınıyor

Van\'da Kadim Keçe Sanatı Geleceğe Taşınıyor
22.02.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmiye Tekin, keçe sanatını genç nesillere aktarmak için atölyede eğitim veriyor.

Van'da keçe sanatının kültürel miras taşıyıcısı 53 yaşındaki Necmiye Tekin, geleneksel yöntemlerle sürdürdüğü mesleğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Tekin, gençlik yıllarında evlerde koyun yününden hazırlanan ürünlerden esinlenerek keçe sanatına merak saldı.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nden mezun olan Tekin, sanatla bağını koparmadan uzun yıllar boyunca hem el sanatları alanında eğitmenlik yaptı hem de keçe sanatıyla uğraştı.

Ankara ve İstanbul'da keçe üretimiyle ilgili eğitim alarak bu alanda ustalaşan 53 yaşındaki Tekin, önceki yıl Van'da açtığı atölyede üretime başladı.

Ürünlerini kendi markasıyla sanatseverlere ulaştıran Tekin, 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen sınavlarda başarı sağlayarak "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı aldı.

Deneyimlerini yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan Tekin, atölyede öğrencileriyle koyun yününden takke, şal, çanta, tablo, hediyelik eşya ve dekoratif ürünler yaparak hem kadim sanatı yaşatıyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor.

"Amacım bu kadim sanatı gelecek nesillere aktarmak"

Tekin, AA muhabirine, gençlik yıllarında evlerde yapılan yaygı, çanta ve şapka gibi ürünlerden esinlenerek keçe sanatına yöneldiğini belirtti.

Sanata olan merakını hep canlı tuttuğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"12 yıldır profesyonel olarak keçe sanatını icra etmekteyim. Keçe, atkısı ve çözgüsü olmayan dünyanın ilk tekstil ürünüdür. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve doğayla uyum içinde var olmuş kadim bir üretim biçimidir. Keçe, doğal yün, su, sabun ve emekle şekillenen, kimyasalı olmayan değerli bir malzemedir. Keçeyi sadece bir el sanatı olarak görmüyorum. Keçe, sabrın, emeğin ve dönüşümün bir sembolüdür. Bu yönüyle keçe hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de doğa ile uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Amacım bu kadim sanatı gelecek nesillere aktarmak ve kimyasal atık içermeyen, doğa dostu bir ürün bırakmaktır."

Atölyede yerel ve ithal yün kullandıklarını anlatan Tekin, "Yerel yünümüzün mikronu yüksek olduğu için onu genelde kalın kumaşlarda, yaygılarda, çadırlarda ve çizmelerde kullanıyoruz. Mikronu düşük olan ithal yünleri ise aksesuar, iç giyim, şal, şapka, elbise gibi ürünlerde kullanıyoruz. Tablolarımda ise Urartu, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait motifler kullandım." dedi.

"Atölyeye girdikten sonra dış dünyayı unutuyorum"

Keçe üretimini insanın içsel yolculuğuyla kurulan derin bir bağın ifadesi olarak gördüğünü ifade eden Tekin, "Atölyeye girdikten sonra dış dünyayı unutuyorum. Keçe, yünle resim yapma sanatıdır. Yünle o resmi yapmak, o duyguyu yaşamak, bana büyük mutluluk veriyor. Van minyatürünü çalıştığım zaman o döneme gittim, sokaklarda gezdim, eserleri yaşayarak yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Keçe sanatını öğrenmek için haftada üç gün atölyeye gelen lise öğrencisi Elvin Borak ise "Üretim sürecinin her aşamasına emek vererek ortaya çıkan eseri görmek bana büyük mutluluk veriyor. Bu süreç bana hem beceri hem de güzel anılar hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Sanat, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kadim Keçe Sanatı Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:54:23. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kadim Keçe Sanatı Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.