Van\'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

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VAN'da kalp krizi geçiren Fen Bilimleri Öğretmeni Melek Malgaz (34), hayatını kaybetti. Görev yaptığı Selçuklu Ortaokulu'nda meslektaşları ve öğrencileri Malgaz'ın masasına gül bıraktı.

Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Selçuklu Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Melek Malgaz, 2 ay önce kanser tedavisi için gittiği İstanbul'da önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Malgaz'ın cenazesi dün Çelebibağı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Meslektaşları ve öğrencileri Melek Malgaz'ı unutmadı. 20 kişilik öğrenci grubu ve mesai arkadaşları, Melek öğretmenin masasına gül bıraktı.

Okul Müdürü Salih İslamoğlu, "Öğretmenimiz İstanbul'da tedavi görüyordu. Bu süreçte ağırlaşan hocamız maalesef 2 gün önce kalbine yenik düştü. Biz de öğretmen ve öğrencilerimizle sınıfta bulunan masasına gül bıraktık. Kendisi ismi gibi Melek gibiydi. Onu hiç unutmayacağız" dedi.

Öğrencilerinden Muhammet Şerif Dağ ise "Sınıf öğretmenimizdi. Kendisini maalesef kaybettik. Arkadaşlarımızla birlikte öğretmenimizin resminin de bulunduğu masaya gül bıraktık. O hep kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ (Van),