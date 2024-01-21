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Van'da kalp rahatsızlığı bulunan bebek İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika
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Van'da kalp rahatsızlığı bulunan bebek İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

21.01.2024 - 17:41,
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VAN'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı, bebeğin Van'dan İstanbul'a sevki için ambulans uçak tahsis etti. Bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hsatanesi'nden ambulasla alınarak Ferit Melen Havalimanına iniş yapan uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Van\'da kalp rahatsızlığı bulunan bebek İstanbul\'a ambulans uçakla sevk edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da kalp rahatsızlığı bulunan bebek İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika
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