Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü - Son Dakika
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Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

Van\'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul\'a götürüldü

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bir bebek, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için ambulans uçak gönderildi ve bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

10.06.2024 19:37
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Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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