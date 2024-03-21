Van'da vatandaşların kar temizleme çalışmaları sürüyor
Damlardaki karlar temizleniyor
Kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyorlar
Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 304 santim oldu
VAN - Van'da hafta başı etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok yerleşim yerinin yolu ulaşımı kapanırken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise kar kalınlığı 304 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin belirli noktalarında kar kalınlıkları sadece kayak merkezlerinde değil yerleşim bölgelerinde de yükseldi. Kar'ın etkili olduğu illerden birisi de Van. Kentte hafta başı etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.
"Kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyorlar"
Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yazın biriktirdikleri ot ve samanla kışın hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlar, evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyalarını, ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarına veriyor.
Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçti
Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 4 santim ölçülürken Hakkari Megabütan Kayak Merkezi'nde ise 2 metre 26 santim ve Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli beldesinde ise 2 metre 1 santim olarak ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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