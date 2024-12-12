Van\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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VAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, lapa lapa yağan kar yağışının altında gezintiye çıkıp fotoğraf çekerken, Van- Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi, kent merkezinde vatandaşlar sokağa çıkarak gezinti yaptı. Kar kalınlığı kent merkezinin kenar mahallelerinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Bu arada Van-Bahçesaray karayolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten Erdem Aldemir, " Hakkari'den Van'a gezmeye geldim. Burada güzel bir kar yağışı var. Bu bölgenin güzelliği de kar ile oluyor. Kar yağışına çok sevindik." dedi.