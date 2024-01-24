VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 257'si mahalle 172'si mezra olmak üzere 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı kentte Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diğer yandan, 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yürütülemiyor.