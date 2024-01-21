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Van'da konjenital kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü - Son Dakika
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Van'da konjenital kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören konjenital kalp anomalisi olan bir bebek, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a sevk edildi.

Van\'da konjenital kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul\'a götürüldü
21.01.2024 - 18:15,
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Van'da konjenital (doğumsal) kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp anomalisi tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kaynak: AA
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