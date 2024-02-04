Van\'da lösemi tedavisi gören çocuğa Beşiktaş sürprizi

Van'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Salih Yorgun, doğum gününde telefonla görüntülü görüştüğü Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'un imzalı forma sözüyle büyük mutluluk yaşadı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji Bölümünde 6 yıldır lösemiyle mücadele eden Yorgun'a, öğrencisi olduğu Rekabet Kurumu Ortaokulunun müdürü Hakan Erbenzer ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ömer Ertutar doğum günü sürprizi yaptı.
Hazırladıkları pastayla hastaneye giden Erbenzer ve Ertutar, Yorgun'un doğum gününü kutladı, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun ile telefonla görüntülü görüştürdü.
Bir süre sohbet ettikleri Yorgun'a imzalı forma sözü veren Aybaba, Uçar ve futbolcular, minik taraftarı İstanbul'daki kulüplerine davet etti. Büyük mutluluk yaşayan Yorgun, Uçar'a teşekkür ederek tüm takıma başarı diledi.
"İnşallah maça da giderim, çok istiyorum"
Yorgun, AA muhabirine, en mutlu gününde öğretmenlerinin kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.
Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Yorgun, "Bugün çok mutluyum. Futbolcuları telefonda gördüm, doğum günümü kutladılar. Bana imzalı forma gönderecekler. Çok mutlu oldum. İnşallah maça da giderim, çok istiyorum." dedi.
Okul Müdürü Hakan Erbenzer ise öğretmenlerin Yorgun'u doğum gününde yalnız bırakmamak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Erbenzer, "Öğretmenlerimizle hastaneye geldik, öğrencimize pasta getirdik. Doğum gününü kutladık. Öğretmenimizin katkısıyla Beşiktaşlı futbolcularla görüntülü görüştük. Öğrencimiz için çok güzel bir anı oldu. Öğrencimiz Beşiktaş taraftarı. Tüm sporcuların imzasının olduğu forma gönderecekler. Öğrencimizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ertutar da çocukların hayatlarına renk katmanın en büyük mutluluk olduğunu vurguladı.
Ertutar "Çocuğumuz hastanede tedavi görüyor. Biz de ona nasıl bir sürpriz yapabiliriz, onun hayatını nasıl zenginleştirebiliriz, renklendirebiliriz diye düşündük. Feyyaz Uçar hocamızla görüştük. Sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu. Doğum gününde futbolcularla görüştürdü. Futbolcuların imzasının bulunduğu forma gönderecekler. Çocuğumuzu mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Hastane Başhekimi Kamuran Karaman ve doktorlar da doğum gününde Yorgun'u yalnız bırakmadı.
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