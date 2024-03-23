Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimler ve sağlık çalışanları soykırım ve işgale karşı yürüyor" pankartı açtı.
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sağlık çalışanları adına açıklama yapan doktor Recep Durmaz, Filistin'de işgal, katliam ve soykırımın devam ettiğini hatırlattı.
Filistin'de kadın ve çocukların katledildiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:
"Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız, ilaçsız, elektriksiz ve oksijensiz şartlarda çocuklar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Gazze'de destan yazan, kendi şehadete eren ama insanlığı dirilten kahramanlara selam olsun. İsrail kaybedecek, yıktığı hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."
Durmaz, "Dünyada ve ülkemizde savaşlar, afetler ve salgınlarda görev almış, üzerine düşeni yapmaya gayret etmiş sağlık çalışanları olarak çağrımızı yineliyoruz. Devletimize, ulusal ve uluslararası tüm ilgili kuruluşlara sesleniyoruz. Bizler, Gazze için atılacak bütün adımlarda insani ve tıbbi yardımlarda gönüllü olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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