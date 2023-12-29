 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da şehitler için düzenlenen yürüyüşte teröre lanet - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da şehitler için düzenlenen yürüyüşte teröre lanet

Van'ın Erciş ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Şehitleri Anma ve Teröre Lanet' yürüyüşünde vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, şehitlere rahmet dileyerek, vatanın korunacağını vurguladı.

Van\'da şehitler için düzenlenen yürüyüşte teröre lanet
29.12.2023 - 15:36,
Abone Ol

Van'ın Erciş ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen yürüyüşte, Van Yolu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, vatan, millet, bayrak için canını feda eden tüm şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi şükranla yad ediyor, hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanları ile suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sora da milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erciş, Irak, Van, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da şehitler için düzenlenen yürüyüşte teröre lanet - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da şehitler için düzenlenen yürüyüşte teröre lanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement