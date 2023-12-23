Van'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

VAN - Van'da günlerdir süren soğuk havalar, yerini kar yağışına bıraktı.

Van'da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının mevsim normallerine dönüştüğü şehirde, yağan kar yağışı vatandaşları da sevindirdi.

Kar yağışının kaynak suyu, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölge için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte hastalıkların da biteceğini söylediler.