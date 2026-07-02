Van'da Tarımsal Arazi Yolları Geliştiriliyor - Son Dakika
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Van'da Tarımsal Arazi Yolları Geliştiriliyor

Van\'da Tarımsal Arazi Yolları Geliştiriliyor
02.07.2026 16:40
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Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda tarımsal üretimi artırmak için arazi yollarında çalışma yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tarımsal arazi yollarında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde koruge boru döşeme, menfez yapım, arazi yolu açma çalışmaları yapıyor

Sezon başından bu yana 63,5 kilometre tarımsal arazi yolu açan ve 89.5 kilometre tarımsal sulama kanalı temizleyen ekipler, bent ve tarımsal sulama göletlerinin de temizliğini gerçekleştirdi.

Alabayır Mahalle Muhtarı Aydın Akbaba, "Büyükşehir Belediyesince gönderilen iş makinesi tarımsal arazi yollarımızı açıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ederiz. Mahallemizin bazı eksiklikleri de var. İnşallah onlar da giderilir." dedi.

Kaynak: AA

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