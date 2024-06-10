Van\'da terör operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-9 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 18 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.