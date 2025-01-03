Van'da Tıbbiye Cami İlk Cuma Namazına Açıldı - Son Dakika
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Van'da Tıbbiye Cami İlk Cuma Namazına Açıldı

Van\'da Tıbbiye Cami İlk Cuma Namazına Açıldı

Van'daki Tıbbiye Cami ve Külliyesi, inşaatının tamamlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

03.01.2025 16:25
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Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve yapımı büyük oranda tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yanına Osmanlı ile Selçuklu mimarilerinin bugünün modern mimarisine uyarlanarak inşa edilen cami ve külliye inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Toplamda 2 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde, aşevi, kız ve erkek Kur'an kursları, kütüphane, yemekhane, konferans ve dinlenme salonları, gasilhane ile lavaboları bulunan camide ilk cuma namazı kılındı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, hastanenin yanında inşa edilen caminin önemli ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Bugün camide ilk namazın kılındığına işaret eden Şevli, "Uzun yıllardır inşaatı devam eden camimizin inşaatında sona gelindi. Kentin girişinde ve farklı mimariyle inşa edildi, güzel cami oldu. Resmi açılışını ramazandan önce yapmayı planlıyoruz. Böyle güzel bir caminin hizmete açılmasına katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla hayırseverlere teşekkür ederim." dedi.

İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok ise çok önemli ihtiyacı giderecek cami için gerçekten sevindiklerini dile getirerek, "Hasta yakınları da burada barınabilecek, çok amaçlı bir proje. 2025'in ilk cumasını burada eda ettik. Camimizin müştemilatında inşaat devam ediyor. Bu kapsamda hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Cami imamı Mehmet Erdem de inşaata birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra hayırseverlerin de önemli destek verdiğinden bahsetti.

Caminin ibadete açılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"2018'de yapımına başladığımız projede cami ve abdesthanelerin inşaatı tamamlandı. Çok amaçlı bir cami. Uzun süre hastanede tedavi gören hastaların yakınları burada zaman geçirebilecek. Burada banyolarını yapabilecekler. Hem ilde hem de il dışından insanlar yardımlarını esirgemedi. Camimizin tam olarak hizmete girmesi için yardımlar sürecek. Hayırseverlerden yardımlarını esirgememelerini istiyoruz. İlimize şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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