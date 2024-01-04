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Van'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Van'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçundan, 12'si ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Van\'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 21:47,
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Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 12'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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